Матч-відповідь між Реалом та Баварією обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Марчиняком

Інший півфінал довірили італійцю.

Стали відомі бригади арбітрів, які обслуговуватимуть матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

На грі у Парижі між ПСЖ та дортмундською Боруссією працюватиме італійська бригада арбітрів на чолі досвідченого Даніеле Орсато. На лініях йому допомагатимуть Алессандро Джаллатіні та Массіміліано Ірраті. За систему VAR відповідатимуть Паоло Валері та Давіде Масса. Резервним суддею буде Чіро Карбоне (всі — Італія).

Матч Реал Мадрид-Баварія на Сантьяго Бернабеу обслуговуватиме поляк Шимон Марчиняк. Лайнсменами будуть Томаш Лісткевич та Адам Купсик. На системі ВАР працюватимуть Бартош Франковські та Томаш Квятковські (всі — Польща). Резервний арбітр - Іван Кружляк (Словенія).