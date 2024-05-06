Енріке розповів, чого чекає від Мбаппе

Наставник дав свій коментар щодо француза.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії висловився про завдання Кіліана Мбаппе на полі.

"Я не хочу, щоб нападник біг за м'ячем у центр поля. Я хочу, щоб нападник торкався м'яча в критичних зонах, а це складно. Я знаю, що ви любите поговорити про Кіліана.

Очевидно, наші суперники не збираються залишати його вільним у зоні позначки пенальті, але вони можуть дозволити йому грати з м'ячем у центрі поля. Я хочу, щоб він торкався м'яча там, де він небезпечний", — сказав Енріке.

Матч ПСЖ — Боруссія відбудеться у вівторок, 7 травня. У першій грі парижани програли з рахунком 0:1.