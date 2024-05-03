Вінісіус — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Бразилець провів потужну гру у Мюнхені.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

23-річний бразилець оформив гольовий дубль у матчі з Баварією (2:2), завдяки чому "вершкові" змогли уникнути поразки у Мюнхені.

На нагороду також претендував центральний захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс, який у переможному для своєї команди матчі з ПСЖ (1:0) зробив чотири вдалих відбори та дев'ять повернень володіння м'ячем.

Зазначимо, що найкращий гол тижня забив вінгер Баварії Лерой Сане.