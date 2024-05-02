Дюгаррі Енріке: Якщо ти такий сильний — відмовся від Мбаппе

Коментар від експерта стосовно виступу ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Видатний гравець збірної Франції Крістоф Дюгаррі розповів щодо рішень Луїса Енріке. ПСЖ програв Боруссії Дортмунд в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

"Після перемоги над Барселоною люди кажуть, що Луїс Енріке – геній. Але не розумію, чому він випустив Коло-Муані на лівий фланг, а не Рамуша у центр. Як пояснити цю ідею?", — цитує Крістофа RMC Sport.

"Геній Луїс Енріке відповів, що тренери мають обирати гравців, які, на їхню думку, найкраще підходять для їхньої команди. Тому могутній Луїс Енріке думав, що його команда буде сильнішою з Коло-Муані, який перебуває під повним сумнівом, а не з Рамушом, який зараз ходить по воді.

Якщо ти такий сильний – відмовся від Мбаппе. Навіть якщо не маю і десятої частки його геніальності, дуже легко зрозуміти, що Луїс Енріке вчергове облажався".

У матчі з Боруссією Луїс Енріке став третім іспанським тренером, який дійшов зі іноземною командою до півфіналу Ліги чемпіонів.