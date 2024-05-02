Санчо встановив рекорд серед англійців у Лізі чемпіонів

Джейдону треба залишатися у Дортмунді.

Дортмундська Боруссія в рамках першого півфінального матчу ЛЧ здобула мінімально перемогу над ПСЖ (1:0).

Одним із головних героїв минулого матчу став вінгер німецького клубу Джейдон Санчо. Англієць зробив 12 (17 спроб) вдалих спроб обіграшу у грі із ПСЖ. Це найкращий результат у півфіналі ЛЧ з квітня 2008 року, коли Ліонель Мессі у складі Барселони зробив 16 вдалих спроб обіграшу у грі з Манчестер Юнайтед.

Крім того, Санчо встановив рекорд за цим показником у Лізі чемпіонів серед англійців за всю історію турніру.

Нагадаємо, матч-відповідь між дортмундською Боруссією та французьким ПСЖ відбудеться сьомого травня, о 22:00 за київським часом.