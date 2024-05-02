Нуну Мендеш: Ми намагалися з усіх сил, щоб перемогти, але у нас нічого не вийшло

Португальцю у протистоянні з Санчо було "несолодко".

Лівий захисник ПСЖ Нуну Мендеш висловився після поразки від дортмундської Боруссії у матчі 1/2 фіналу ЛЧ. Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

"Ми знали, що це буде важкий матч. Вони грають Вдома за підтримки своїх вболівальників, це завжди перевага.

Ми намагалися з усіх сил, щоб перемогти, але у нас нічого не вийшло. Ми віддамо все, що в нас є в матчі-відповіді. До кінця протистояння залишилося 90 хвилин, так, що все ще попереду. Ми зосередимося на наступній грі і зробимо все можливе, щоб перемогти", — сказав Мендеш.