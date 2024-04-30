Джан: Потрібно в ідеалі вдвічі сильніше протистояти Мбаппе

Хавбек Дортмунда — про майбутній півфінальний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та Парі Сен-Жермен, яке пройде на німецькому стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

Центральний півзахисник "джмелів" Емре Джан поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з паризьким грандом.

"Чвертьфінал проти Атлетіко був історичним і дуже емоційним для нас. Тепер ми зустрінемося з ПСЖ. Кіліан Мбаппе — один із найкращих у світі, і ми, очевидно, дуже серйозно готуємося. В ідеалі нам потрібно удвічі сильніше протистояти йому, і разом ми повинні захищатися проти нього, а також від інших гравців Парижа.

Якщо ви хочете вибрати фаворита та аутсайдера, можливо, це все зрозуміло. Але є лише дві гри, і все можливо. Можливо, у нас менше досвіду як команди, але ми демонструємо більше голоду. Ми повинні використовувати це на нашу користь. Ми готові!" — цитує слова Джака офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.