"Ми — сім’я!": Рамуш розповів про зміни в ПСЖ з останніх зустрічей із Боруссією Дортмунд у 2023 році

Португальський форвард — про майбутній півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та Парі Сен-Жермен, яке пройде на німецькому стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

Нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з німецькою командою.

"Ми вже двічі грали проти Дортмунда, тому добре їх знаємо. Ми віримо в свої сили, тому зберігаємо спокій та впевненість. Ми робимо дуже хорошу роботу в цьому сезоні. Ми готові!

Ми стали кращою командою, ніж під час нашої останньої зустрічі з Боруссією. У нас було більше часу, щоб краще познайомитися один із одним. Ми — сім’я! Ми всі тут одна команда.

Ми добре знаємо цей стадіон — він особливий і складний для команд, які приїжджають у гості. Але така команда, як ми, має бути готова грати на такому стадіоні, якщо ми хочемо пройти далі!" — цитує слова Рамуша офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.