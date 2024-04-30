Терзич: У Боруссії є план, як нашкодити ПСЖ

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ.

"На груповому етапі ми побачили зовсім іншу гру проти ПСЖ на нашому стадіоні. Це був дуже відкритий матч, у якому ми були трохи ближчими до перемоги. Парижани зараз перебувають на піку своєї форми, і ми повинні показати себе краще, ніж тоді. Ми впевнені, що покажемо, що стали сильнішими.

Зупинити ПСЖ нелегко. Думаю, кожен суперник прагне перешкодити Кіліану Мбаппе, але це не завжди спрацьовує. Ми повинні готуватися до всього. Добре те, що ми вже багато чого пережили. Ми заслужили цей шлях, пройшовши через складних суперників.

Ми не повинні занадто старатися, але ми повинні бути впевнені у своїх силах. У нас є план, як їм нашкодити. Це будуть дві закриті ігри", — сказав Терзич.