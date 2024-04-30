Рюдігер: Мбаппе може стати найкращим французьким гравцем усіх часів

Німець дав свій коментар.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер поміркував про нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе напередодні півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

Мадридці зустрінуться з Баварією, а парижани зіграють проти дортмундської Боруссії.

"Якщо я зустрінуся з Мбаппе у фіналі, ми його обіграємо. Якщо він обійде мене на дриблінгу, я його знищу. Кіліан — особливий гравець. Він виграв чемпіонат світу в 18 років. Це вже робить його особливим.

Я думаю, що він може стати найкращим французьким гравцем усіх часів, але поки він ним не є. Для мене найкращий — це Зідан", — цитує Рюдігера Footmercato.

У поточному сезоні 25-річний Мбаппе взяв участь у 44 матчах, забив 43 голи і віддав 10 результативних передач.