Рюдігер: Мбаппе може стати найкращим французьким гравцем усіх часів

30 квітня 2024

КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES

Німець дав свій коментар.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер поміркував про нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе напередодні півфінальних матчів Ліги чемпіонів.
Мадридці зустрінуться з Баварією, а парижани зіграють проти дортмундської Боруссії.
"Якщо я зустрінуся з Мбаппе у фіналі, ми його обіграємо. Якщо він обійде мене на дриблінгу, я його знищу. Кіліан — особливий гравець. Він виграв чемпіонат світу в 18 років. Це вже робить його особливим. 
Я думаю, що він може стати найкращим французьким гравцем усіх часів, але поки він ним не є. Для мене найкращий — це Зідан", — цитує Рюдігера Footmercato.
У поточному сезоні 25-річний Мбаппе взяв участь у 44 матчах, забив 43 голи і віддав 10 результативних передач. 

Джерело: FootMercato

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