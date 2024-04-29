Анчелотті: Куртуа повернувся після травми, але проти Баварії він не зіграє

Слова тренера Реала перед першим півфіналом Ліги чемпіонів.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють Баварія та Реал. 30 квітня вони зійдуться в Мюнхені.

Напередодні на пресконференції коуч мадридців Карло Анчелотті висловився про кадрову ситуацію та проаналізував суперника.

"Ми раді, що Мілітао та Куртуа повернулися. Мілітао провів складну гру проти Реала Сосьєдад. Так, він може зіграти, але я не думаю про те, буде це справедливо чи ні. Я вчиняв несправедливо багато разів цього сезону, коли обирав стартовий склад.

Тібо Куртуа повернувся після травми, але завтра він не зіграє.

Мюнхен – чудове місце для життя. І Реал, і Баварія дуже сильні, мають дуже швидких гравців. Обидві команди можуть грати по-різному, застосовувати різні системи. Чуамені не програє, коли грає у старті? Але ми тут, хоча він не виходив у останній грі проти Сіті. Чуамені завтра вийде у старті, але де – я не знаю.

Бернарду Сілва сказав, що ми дивна команда? Я не знаю. Історія має велике значення в цьому змаганні. Мені нічого сказати Бернардо. Це футбол. Томас Тухель — дуже хороший тренер. Я ставлюсь до нього з великою повагою.

Завтра не буде сюрпризів. Ми маємо добре захищатись та уникати контратак. Ми маємо провести довершену гру. Мова про реванш не йде. Мені пощастило тренувати Баварію. Я міг залишитись на довше, але у мене дуже хороші спогади про мій час тут", – сказав Анчелотті.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.