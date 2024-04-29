Тухель: Від Реала багато чого чекають, але ми намагатимемося знайти правильні рішення

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував майбутній матч з Реалом.

Баварія та Реал зустрінуться у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться завтра, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00. Тим часом наставник "роттен" Томас Тухель висловився про матч в Мюнхені.

"Карло Анчелотті – легенда. Це дуже скромний, але визначний тренер, і його просто неможливо переоцінити. Ми граємо проти Реала – легендарної команди. Сьогодні ми матимемо зустріч, щоб підготуватися до того, з чим ми зіткнемося.

Родріго забиває вирішальні голи, а Вінісіус Жуніор любить прориватися на дриблінг праворуч і має прекрасний завершальний удар. Джуд Беллінгем — видатний гравець, який напрочуд додав. Будь-хто, хто грає за Реал, опиняється під тиском. Від них багато чого чекають. Ми намагатимемося знайти правильні рішення", — сказав Тухель.