Тухель — про матч 1/2 фіналу з Реалом: Ми хочемо потрапити на Вемблі та перемогти там

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував майбутній матч з Реалом.

Баварія та Реал зустрінуться у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться завтра, 30 квітня, і розпочнеться о 22:00. Тим часом наставник "роттен" Томас Тухель висловився про матч в Мюнхені.

"Півфінал уже трохи схожий на фінал. Мій підхід у тому, щоб грати як у фіналі.

Чотири травмовані гравці — це, ймовірно, було б занадто багато, якби ми точно знали, що ніхто з них не зможе провести повний матч. Але вони мають різні травми.

Ми не підходитимемо до цього матчу з урахуванням того, що нам ще належить провести гру у відповідь. Ми хочемо розглядати ці матчі окремо. Ми граємо вільно, завтра викладемося повністю, а там побачимо.

Ми хочемо потрапити на Вемблі та перемогти там. Ми готові, ми дуже впевнені у собі. Було важливо перемогти Арсенал. Тепер наступний крок – проти Реала. Ми хочемо нав'язати боротьбу та поїхати на Вемблі. Нам потрібно зосередитися на завтрашньому матчі та добре підготуватися", – сказав Тухель.