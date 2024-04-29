Кімміх: Щоразу, коли дивишся матчі Реала в Лізі чемпіонів, бачиш їхній відмінний менталітет та якість гри

Важкий матч чекає на Баварію.

Один з лідерів мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх висловився про майбутнє протистояння з мадридським Реалом в рамках півфіналу ЛЧ. Цитує німця AS.

"Обидві команди сильно змінилися з тієї зустрічі у 2018 році, яка відбулася понад шість років тому. У нас було достатньо часу для розвитку, і обидві команди пережили безліч змін.

Щоразу, коли ви дивитеся матчі Реала в Лізі чемпіонів, ви бачите їхній відмінний менталітет та якість гри.

У них завжди сильний склад. Це команда, що володіє, як талантом, так і досвідом, і ми переконалися в цьому в 1/8 фіналу, де Лейпциг в обох матчах, можливо, був сильнішим, але в підсумку програв.

Відчувається, що Реал володіє чимось особливим у Лізі чемпіонів, оскільки це змагання, в якому важливі, як якість гри, так і правильний психологічний підхід", — сказав Кімміх.