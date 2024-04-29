Стали відомі судді півфінальних матчів Ліги чемпіонів

Стали відомі імена арбітрів перших матчів півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перший матч між дортмундською Боруссією та французьким ПСЖ обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором. Допомагати на лініях йому будуть: Гарі Бесвік та Адам Нанн, судді ВАР — Стюарт Еттвелл та Девід Кут (усі — Англія).
Інший півфінальний матч між мюнхенською Баварією та мадридським Реалом на Альянц Арені довірили французу Клеману Тюрпену. Його асистенти — Ніколя Дано та Бенжамен Паж. На ВАР працюватиме Жером Брісар та Віллі Делажо.
Баварія та Реал зіграють 30-го травня, о 22:00 за київським часом, а вже наступного дня, у ту ж саму годину зіграють між собою Боруссія Д та ПСЖ.