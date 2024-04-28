Куртуа потрапив до заявки Реала на матч з Баварією, але не зіграє в першому півфіналі Ліги чемпіонів

28 квітня 2024

ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES

Бельгієць вирушає в Мюнхен в якості підтримки.

Реал оголосив заявку на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Баварією. До заявки потрапив основний голкіпер команди Тібо Куртуа.

Втім, як повідомляє Marca, бельгієць не гратиме в першому матчі. Футболіст відправився до Німеччини, щоб підтримати команду. Ймовірно, у воротах зіграє Андрій Лунін, хоча й в матчі Ла Ліги проти Реала Сосьєдад (1:0) грав Кепа.

Зазначимо, що раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Куртуа буде готовий повернутися до матчу проти Кадіса, який пройде 4 травня.

Нагадаємо, бельгієць травмував коліно перед початком сезону, після чого Лунін виграв конкуренцію у Кепи у битві за статус тимчасово основного воротаря. Тібо повинен був повністю відновитись у березні, але пошкодив інше коліно.

Матч Баварія — Реал відбудеться 30 квітня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Marca

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