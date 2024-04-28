Горецка — про гру з Реалом в Лізі чемпіонів: Ми матимемо хороший план

Півзахисник Баварії Леон Горецка поділився думками про півфінал Ліги чемпіонів з Реалом.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом відбудеться 30-го квітня. Тож хавбек мюнхенців Леон Горецка висловився про гру з мадридцями.

"Я вірю в нашу команду. У нас був турбулентний сезон. Ліга чемпіонів — наш останній шанс виграти титул. Ми будемо дуже добре готуватися і матимемо хороший план на матч. Я з нетерпінням чекаю на гру. Я ніколи не грав за Баварію проти Реала. Що може бути краще за такий матч у півфіналі Ліги чемпіонів?", — сказав Горецка.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.