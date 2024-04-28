Енріке: Переконаний, що ми дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів

Впевнена заява іспанського фахівця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думкою про півфінал Ліги чемпіонів, в якому його команда зіграє з дортмундською Боруссією. Його слова наводить Marca.

"Нам не вистачає двох титулів, тому ми зробимо все можливе, щоб їх здобути. Я переконаний, що ми будемо боротися по-справжньому і дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів. У цьому полягає моя мета.

Думаю, ми продемонстрували, що нас дуже складно обіграти технічно, тактично та морально. Про це говорить статистика", — сказав Луїс Енріке.

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Д та ПСЖ відбудеться 1-го травня, о 22:00 за київським часом.