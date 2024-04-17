Зінченко залишився в запасі в матчі проти Баварії

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

Баварія в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Арсенал. В першій зустрічі команди зіграли 2:2.

В стартовому складі мюнхенців з'явиться Мазрауї та Геррейру, а в Арсеналу відзначимо те, що Зінченко залишився в запасі. В основі зліва вийде Томіясу.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї — Лаймер, Горецка — Сане, Мусіала, Геррейру — Кейн

Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Мін Дже, Павлович, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель

Арсенал: Рая — Вайт, Магальяйнс, Саліба, Томіясу — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Запасні: Рамсдейл, Якоб Гейн, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Вієйра, Ельнені, Парті, Нкетіа, Троссар, Нельсон, Жезус

Нагадаємо, матч Баварія — Арсенал розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.