Зінченко залишився в запасі в матчі проти Баварії

Баварія в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Арсенал. В першій зустрічі команди зіграли 2:2.
В стартовому складі мюнхенців з'явиться Мазрауї та Геррейру, а в Арсеналу відзначимо те, що Зінченко залишився в запасі. В основі зліва вийде Томіясу.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї — Лаймер, Горецка — Сане, Мусіала, Геррейру — Кейн
Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Мін Дже, Павлович, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель
Арсенал: Рая — Вайт, Магальяйнс, Саліба, Томіясу — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі
Запасні: Рамсдейл, Якоб Гейн, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Вієйра, Ельнені, Парті, Нкетіа, Троссар, Нельсон, Жезус
Нагадаємо, матч Баварія — Арсенал розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.