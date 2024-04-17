Лунін зіграє в старті у матчі-відповіді з Манчестер Сіті

Український голкіпер вийде у стартовому складі Реала на вирішальний поєдинок у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та мадридським Реалом, яке пройде на англійському Етіхад Стедіум.

Тренерський штаб іспанського гранда на чолі з Карло Анчелотті традиційно раніше всіх оголосив стартовий склад на це протистояння.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, як і очікувалося, вийде з перших хвилин проти діючого володаря треблу.

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Кепа, Фран Гонсалес, Мілітао, Модрич, Хоселу, Лукас Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Гюлер.

Нагадаємо, матч-відповідь Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч на Сантьяго Бернабеу завершилася з рахунком 3:3. Слідкувати за подіями майбутнього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.