Венгер: Матч Арсеналу проти Баварії — це 50 на 50

Легендарний тренер лондонців дав коментар щодо майбутнього матчу-відповіді в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом, яке пройде на німецькій Альянц Арені.

Колишній головний тренер "канонірів" та член Зали слави АПЛ Арсен Венгер поділився очікуваннями від майбутнього матчу в Мюнхені.

"Матч Арсеналу проти Баварії — це 50 на 50. Баварія нещодавно була вразливою вдома в Бундеслізі, вона програла Боруссії Дортмунд у дуже важливій грі, тому вони не будуть впевнені на 100%.

Я все ще думаю, що Арсенал здатний просто проскочити Баварію. Я кажу ці слова у комбінації зі своїм розумом і серцем", — цитує слова Венгера beINSPORTS.

Матч-відповідь між Баварією та Арсеналом відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Лондоні завершилася внічию 2:2. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.