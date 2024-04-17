Гвардіол про Модрича: Чудова людина і лідер на полі

Хорватський футболіст дав свій коментар.

Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол вважає, що Лука Модрич завершить кар'єру в збірній після Євро-2024.

"Мені не потрібно витрачати час на розмови про його ігрові якості, тому що про них знають усі. Але він ще більш чудова людина і лідер на полі. Це буде його останній чемпіонат Європи і останній сезон у збірній.

Я дуже радий, що у мене була можливість грати і ділити роздягальню з ним. Я повинен насолодитися останніми моментами разом із Лукою. Але грати проти своїх товаришів по збірній разом зі своїм клубом теж приємно", — сказав Гвардіол.