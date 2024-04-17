Брандт: Надзвичайно весело відчувати ці емоції та бачити щасливі обличчя під час скромного сезону

Коментар від півзахисника стосовно переможного матчу з Атлетіко.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд виграла у Атлетіко з рахунком 4:2 і вийшла до наступної стадії. Перший гол у зустрічі забив Юліан Брандт.

"Я надзвичайно щасливий. Це ті вечори, заради яких ти граєш у футбол", — цитує Юліана офіційний сайт клубу.

"Надзвичайно весело відчувати ці емоції та бачити щасливі обличчя після скромного сезону. Це змушує тебе продовжувати дарувати людям радість. Деякі речі неможливо пояснити: у будь-якому випадку я радий, що в Лізі чемпіонів у нас все йде добре, і ми повинні продовжувати прогресувати у Бундеслізі.

У цьому сезоні було кілька ігор, як-от проти Гайденгайма та Гоффенгйма, де ми віддавали перевагу у другому таймі. Сьогодні не було нічого подібного, але ми все одно залишилися вірними своєму підходу і знайшли відповідь. Відносно швидко. Ми чудово захищалися, але якщо мені довелося виділити одну людину: Забі був неперевершеним.

Ми з нетерпінням чекаємо півфіналу. Зараз ми на один-два кроки попереду того, де були до першого матчу групового етапу. Ми хочемо загладити це".

У півфіналі Боруссія Дортмунд зіграє з ПСЖ, який виграв у Барселони з рахунком 4:1 у виїзному матчі.