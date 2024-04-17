Мбаппе щодо того, чи змінить рішення залишитися у ПСЖ в разі перемоги в ЛЧ: Ні, ні і ще раз ні

Коментар від форварда стосовно свого майбутнього.

Влітку у Кіліана Мбаппе завершується контракт з ПСЖ, а форвард з великою вірогідністю відправиться у мадридський Реал. Втім, після дублю у ворота Барселони Кіліана запитали, чи не змінить він своє рішення залишити паризьку команду у випадку перемоги у Лізі чемпіонів.

"У мене є мрія виграти Лігу чемпіонів для Парижа", — цитує Кіліана Мбаппе інсайдер Фабріціо Романо.

"Я пишаюся тим, що перебуваю в ПСЖ з першого дня. Моя гордість зазнає удару не тому, що бувають хороші та погані часи. Гордість грати за цей клуб, представляти клуб зі столиці моєї країни, це щось особливе для мене, того, хто виріс там.

Пережити такий вечір як парижанин — це чудово. У нас є ще один крок до фіналу на Вемблі, тому нам потрібно зберігати спокій.

Цього вечора ми обіграли чудову команду, але навіть якби ми програли, я б пишався тим, що я парижанин. Тепер точно можу сказати, що під час таких вечорів гордість стає ще більшою.

Ми дуже щасливі, ми перемогли команду, яку хотіли перемогти, і наблизитися до фіналу. Це для вболівальників, які прийшли сюди підтримати нас, і тих, хто повернувся вдома. Це вечір, яким можна пишатися.

Чи залишуся я в ПСЖ у випадку перемоги у Лізі чемпіонів? Ні, ні і ще раз ні".

У матчі з Барселоною завдяки дублю Кіліан Мбаппе зрівнявся з Андрієм Шевченком за кількістю голів у Лізі чемпіонів.