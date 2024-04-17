Хаві: Суддя працював дуже погано. Я сказав йому, що його робота була катастрофою

Тренер Барселони висловив думку стосовно матчу з ПСЖ.

Головний тренер Барселони Хаві розповів щодо матчу з ПСЖ.

"Суддя працював дуже погано", — цитує тренера ресурс Reuters.

"Я сказав йому, що його робота була катастрофою. Я не люблю говорити про суддів, але це мало явний вплив на сезон, і це треба сказати.

Ми дуже засмучені і злі, тому що червона картка була вирішальною в матчі. З одинадцятьма гравцями ми були в хорошій позиції, грали добре і командували грою.

Занадто показувати червону картку в такій грі. Це ще один такий самий матч. Шкода, що роботу всього сезону зіпсувало непотрібне вилучення".

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона з вилученням Рональда Араухо програла вдома ПСЖ.