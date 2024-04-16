Кейн: Прагнемо зберегти можливість чогось досягти у цьому сезоні

Форварда Баварії висловився про матч-відповідь з Арсеналом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом, яке пройде на німецькій Альянц Арені.

Нападник баварців Гаррі Кейн поділився очікуваннями від вирішального поєдинку з "канонірами".

"У нас є чудова можливість реабілітуватися перед нашими вболівальниками та врятувати сезон, а також зберегти можливість чогось досягти. У нас є багато досвідчених гравців, які грали у великих матчах, і ми всі маємо активізуватися та бути разом, створивши дивовижну атмосферу.

Ми маємо винести уроки з гри минулого тижня. Ми дуже добре захищалися і заважали Арсеналу створювати моменти. Щодо володіння м'ячем, ми могли б трохи краще контролювати м’яч вдома, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити завтра ввечері.

Арсенал здатен створювати достатньо серйозної загрози, тож ми має бути обережними. Втім, ми добре взаємодіяли у першому матчі, і це знадобиться нам знову", — цитує слова Гаррі Кейн офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь між Баварією та Арсеналом відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.