Тухель про матч з Арсеналом: У Баварії є невелика перевага в плані досвіду в Лізі чемпіонів

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про майбутню гру з Арсеналом.

"Нам знадобляться пристрасть і та ж тактична дисципліна, що і в першому матчі. Ми дуже хочемо виграти цей матч. Ми сподіваємося на ту саму атмосферу, що і в першій грі.

Особливо з урахуванням нашої ситуації з травмами, буде надзвичайно важливо, щоб кожен уболівальник підтримував і підштовхував нас. Нам знадобиться додатковий відсоток, щоб мати можливість перемогти Арсенал.

У нас є невелика перевага, якщо подивитися на наш досвід у цьому змаганні. Але щоб перетворити її на вирішальну перевагу, потрібно провести гру на топ-рівні", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.