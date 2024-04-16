Бернарду Сілва: Манчестер Сіті хоче виграти два требли поспіль

Футболіст дав свій коментар.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва напередодні матчу-відповіді з Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів висловився про амбіції "містян".

"Очевидно, що ця можливість виграти другий требл поспіль надихає і мотивує. Ми хочемо створити спадщину. Ми хочемо вчетверте поспіль виграти АПЛ. Ми хочемо вдруге поспіль виграти Лігу чемпіонів. Якщо ж ми виграємо два требла поспіль, це і стане нашою спадщиною.

Однак зробити це буде дуже складно, тому що за один тиждень ми можемо вилетіти звідусіль, але ми боремося", — цитує Сілву Goal.

Нагадаємо, що минулого сезону Сіті завоював требл, вигравши Лігу чемпіонів, а також Прем'єр-лігу і Кубок Англії.