Гвардіола: Люди мені не вірять, коли я добре відгукуюся про Реал

16 квітня 2024

ПЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про майбутній матч із Реалом.
"Я думаю, що це виняткова команда. Цього року, минулого року, позаминулого року... У Реала завжди хороша команда. Це моє відчуття.
Я вже знаю, що люди мені не вірять, коли я добре відгукуюся про Реал. У Мадриді жартуватимуть і думатимуть, що я знущаюся, але це не так", — сказав Гвардіола. 
Нагадаємо, що Манчестер Сіті завтра проведе матч-відповідь із мадридською командою в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилася нічиєю з рахунком 3:3

Джерело: Marca

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