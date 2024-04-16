Гвардіола: Люди мені не вірять, коли я добре відгукуюся про Реал

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про майбутній матч із Реалом.

"Я думаю, що це виняткова команда. Цього року, минулого року, позаминулого року... У Реала завжди хороша команда. Це моє відчуття.

Я вже знаю, що люди мені не вірять, коли я добре відгукуюся про Реал. У Мадриді жартуватимуть і думатимуть, що я знущаюся, але це не так", — сказав Гвардіола.