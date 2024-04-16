Реал завжди виграє Лігу чемпіонів, якщо грає в плей-оф із чинним чемпіоном

Реал жодного разу не вилітав у плей-оф Ліги чемпіонів від чинного переможця турніру.
З моменту зміни назви та формату турніру в 1992 році мадридський клуб 5 разів зустрічався в плей-оф із чемпіоном минулого сезону. Реал завжди перемагав чинного переможця ЛЧ і вигравав турнір того сезону.
Це трапилося в матчах із Боруссією 1998-го, з МЮ 2000-го, з Баварією 2002-го і 2014-го, а також із Челсі 2022-го.
Мадридці зіграють
в 1/4 фіналу цієї ЛЧ із чинним переможцем турніру — Ман Сіті. Перша гра в Мадриді завершилася з рахунком 3:3.