Манчестер Сіті — Реал: історія протистоянь

Football.ua згадує попередні матчі між англійським та іспанським клубами.

У середу, 17 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, під час якого Манчестер Сіті на своєму полі прийме Реал.

Нагадаємо, що перша зустріч у Мадриді завершилася результативно — 3:3.

Football.ua вирішив згадати історію протистоянь між цими командами.

9 травня 2023 року, перший матч півфіналу Ліги чемпіонів. Реал — Манчестер Сіті 1:1

Команда Карло Анчелотті прагнула скористатись фактором власного поля, проте ніхто не очікував від "галактікос" настільки обережного футболу з майже повною відмовою від володіння м’ячем. "Містяни" за цим показником мали чималу перевагу, яка подекуди ледь не втричі перевищувала відсотки опонентів.

Проте, коли справа доходила до завершальної фази наступу, то тут уже Реал робив усе залежне від себе задля того, аби опоненти просто не могли змусити Куртуа творити дива на лінії власних воріт. А ті, до речі, постійно намагались це зробити, однак постріли де Брюйне з дальньої відстані та Голанда з меж штрафного майданчика були виконані з неналежним рівнем загрози для володінь опонентів.

Манчестер Сіті домінував перші пів години ігрового часу, а статистичні показники того періоду краще фанатам Реала не показувати, бо можна й зніяковіти від побаченого. Та й самі, напевно, не схочуть брати їх до уваги "бланкос", оскільки всі ці цифри не варті нічого, якщо на 36 хвилині залітає в лівий кут дальній постріл Вінісіуса з центральної зони перед штрафним. Так, мадридці терпіли-терпіли, а потім вибухнули контратакою, яку побудував ще з власної половини поля Камавінга.

Ось таким чином усі старання команди Хосепа Гвардіоли були фактично нівельовані однією вдалою атакою суперників. Манчестер Сіті було вибити з життєво важливої для нього рівноваги, після чого Реал почав помітно сміливіше виходити з власної половини. А в другій половині гри, так і взагалі, ледь не повністю перехоплював ініціативу від самого початку. Тут і моменти біля воріт Едерсона не змусили на себе довго очікувати.

Проте постійно існував ризик, що "містяни" можуть провести випад у відповідь, який створить проблеми вже для Куртуа. Власне це й трапилось на 67 хвилині, коли Камавінга трохи кинув пилу на враження від власної гри в цьому матчі, віддавши з лівого флангу передачу в зону перед штрафним прямо в ноги Родрі, після чого Гріліш та Гюндоган змайстрували момент для пострілу де Брюйне здалеку в лівий кут. Куртуа навіть моменту цього удару вчасно побачити не зміг, а отже й не зреагував.

Навряд чи Реал закладав до своїх планів на другий тайм варіант, коли суперники відіграють пропущений м’яч. Довелось реагувати команді Анчелотті, проте по-справжньому гольових нагод їй вже вдавалось створити значно менше. Запам’ятались лише удар головою від Бензема та дальній постріл Чуамені, із якими впорався Едерсон не без труднощів, проте решта ситуацій була посереднього ґатунку. Отже, стосунки з’ясовувати довелось не в Мадриді.

Реал — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Вінісіус, 36 — де Брюйне, 67

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87) — Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Попередження: Кроос, Камавінга — Гюндоган, Б. Сілва.

17 травня 2023 року, матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті — Реал 4:0

Команда Хосепа Гвардіоли шокувала чинного володаря Кубка чемпіонів чотирма голами без відповіді на Етіхад Стедіум.

Команду Карло Анчелотті методично розбирали на запчастини потужним пресингом на чужій половині гравці Сіті, а гольові моменти в їхньому виконанні не змусили на себе довго чекати. Напевно, лише дивовижний Куртуа врятував мадридський колектив на початку гри від ще більших складнощів, аніж ті, що й без того мали гості.

Шокуючі цифри побачили ми в статистиці вже на завершення першої чверті ігрової години — 79% володіння м’ячем за "містянами" та всього 13 передач у виконанні "галактікос". Менше одного пасу за хвилину!

За повної переваги та на шаленому рівні впевненості у власних силах "містяни" виграли перший тайм цього матчу, після чого їм та, особливо, їхньому геніальному головному тренеру залишалось тільки не наробити непотрібних помилок після перерви. Реал розпочинав другий тайм більш упевнено, аніж першу половину матчу й навіть мав розкішний момент у вигляді чергового дальнього удару — Алаба зі штрафного на правому фланзі за цікавою траєкторією пробив під поперечину, але Едерсон зумів урятувати свою команду. Однак цей епізод так і залишився поодиноким проявом активності від гостей, бо далі знову переважали на м’ячі суперники й гра поступово наближалась до свого завершення.

Голанд тим часом продовжував губити відмінні нагоди відзначитись голами, і наступного разу його удар із лівого кута воротарського ногою перевів у поперечину власних воріт Куртуа. Узагалі нічого не виходило в Реала в атаці, а суперники тим часом забили втретє за безпосередньої допомоги захисника Мілітао, від якого удар головою від Аканджі на завершення подачі штрафного з лівого флангу від де Брюйне опинився в сітці воріт.

Цікаво, що Сіті настріляв доволі багато голів у ворота команди Анчелотті, але Голанд так і не зміг відзначитись у ці дуелі. Замість нього потім випустили Альвареса на кілька хвилин, і ось аргентинця захисники Реала вже так щільно не тримали, тож Хуліан на першій компенсованій хвилині закрив цю гру з одностороннім рухом за підсумком передачі від Фодена до центру штрафного. "Вершковим" не залишили шансів на порятунок.

Фінальний свисток польського арбітра Шимона Марциняка з Плоцьку зафіксував вихід англійського Манчестер Сіті до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0

Голи: Б. Сілва, 23, 37, Аканджі, 76, Альварес, 90+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 83), Гюндоган (Марез, 79), Гріліш — Голанд (Альварес, 89).

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 80), Мілітао, Алаба, Камавінга (Чуамені, 79) — Вальверде, Кроос (Асенсіо. 70), Модрич (Рюдігер, 63) — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Попередження: Діаш, Гюндоган — Карвахаль, Камавінга.

26 квітня 2022 року, перший матч півфіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті — Реал 4:3

Відмінне шоу влаштували вболівальники на Етіхаді перед початком гри, а футболісти Хосепа Гвардіоли доволі швидко їм за це віддячили. "Містяни" розпочали з надзвичайно швидкого голу у виконанні Кевіна де Брюйне, на якого вдалу подачу з правого флангу виконав Ріяд Марез. Подібний старт зустрічі був важливим під час подальших подій, бо зумовив перевагу господарів у контролі м’яча.

Реал геть нічого не міг протиставити суперникам у ці хвилини, бо певна річ був трохи шокований таким перебігом подій. Тим часом тиск ізбоку Сіті не лише зростав, а ще й набував нового результативного змісту.

Стрімкий початок гри дещо спантеличив і самих футболістів Гвардіоли, а коли Манчестеру доводиться працювати під пресингом на власній половині, то помилок він зазвичай не уникають.

Потрібно було звернути увагу на кількість моментів для команди Гвардіоли, які вона не використала користю для себе. Чи могли господарі залишити нас зовсім без інтриги ще в першому таймі? Так, звичайно! Проте з провалами Реалу в захисті вони так нічого й не зуміли зробити, а натомість пропустили після пострілу Бензема на 33-й хвилині. Цей момент трохи зіпсував враження від гри Олександра Зінченка в цьому матчі, бо саме з-під нього Карім здійснював завершальний удар. Окрім цього моменту, українець вдало підключався до атак команди.

Однак втримати навіть таку перевагу команда Гвардіоли зрештою все одно не змогла. "Містяни" отримали пенальті на 81-й хвилині через випадкове влучання м’яча в руку Ляпорту під час боротьби проти Бензема в центрі штрафного за подачу з правого флангу. Карім сам узявся бити з позначки, відправив м’яча паненкою в центр воріт, проте спокійніше його команді від цього не стало — Реал міг пропустити багато цього вечора, проте відбився легким переляком.

Манчестер Сіті — Реал 4:3

Голи: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду Сілва, 74 — Бензема, 33, 82 (пен.), Вінісіус, 55.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз (Фернандіньо, 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко — Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Габріель Жезус (Стерлінг, 83), Фоден.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба (Начо, 46), Менді — Вальверде, Модрич (Себальос, 79), Кроос — Родріго (Камавінга, 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 88).

4 травня 2022 року, матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Реал — Манчестер Сіті 3:1

Початок зустрічі на Сантьяго Бернабеу вийшов повільним і обережним, хоча найкращий снайпер Ліги чемпіонів Бензема встиг двічі пробити повз ворота до 12-ї хвилини. У середині тайму блиснув майстерністю Тібо Куртуа, який не дозволив відзначитися Бернарду Сілві.

Другий тайм розпочався з того, що Вінісіус Жуніор із забійної позиції не влучив у порожні ворота. Реал став діяти набагато активніше, і часом у штрафному Едерсона було спекотно. Утім, бразильський кіпер гостей у гру по-справжньому не вступав.

Раундом раніше Манчестер Сіті пройшов Атлетіко, втримавши нульову нічию в Мадриді, і тепер намагався повторити цей сценарій у дуелі з Реалом. Але вийшло навіть краще — на 73-й хвилині Марез із меж штрафного майданчика завдав красивого удару в ближній кут після сольного проходу і прихованого пасу Бернарду Сілви.

Незабаром Джек Гріліш, який вийшов на заміну, міг забити двічі за дві хвилини. Спершу Ферлан Менді виніс м'яч зі "стрічки", а потім удар хавбека Сіті в дальній кут парирував Куртуа. За це манкуніанців покарав "джокер" Родріго, який оформив дубль за дві хвилини, чим перевів гру в овертайм.

У додатковий час за старе взявся Бензема, який тут же заробив пенальті в боротьбі з Рубеном Діашем. Цього разу француз не став бити в стилі Антоніна Паненки, а послав м'яч у правий від себе нижній кут.

Реал — Манчестер Сіті 3:1

Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) — Марез, 73

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Вальєхо, 114), Начо, Менді — Модрич (Камавінга, 75), Каземіро (Асенсіо, 75), Кроос (Родріго, 68) — Вальверде, Бензема 9Себальос, 105), Вінісіус (Васкес, 115).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Зінченко, 72), Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 72), Родрі (Стерлінг, 99), Бернарду Сілва — Марез (Фернандіньо, 85), Габріель Жезус (Гріліш, 78), Фоден.

Попередження: Модрич, Карвахаль, Мілітао, Вальверде — Ляпорт, Стерлінг, Зінченко.

7 серпня 2020 року, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті — Реал 2:1

Одразу ж після стартового свистка Реал забрав м'яч під свій контроль, проте не просувався до чужих воріт, задовольняючись перекочуванням м'яча. У підсумку це призвело до пропущеного голу, які поставив надії мадридців під сумнів. Варан подарував м'яч Жезусу у власному штрафному, після чого бразилець відпасував на вільного Стерлінга, а тому лише залишалося вразити порожні ворота — 1:0.

Команда Зінедіна Зідана виглядала не готовою до такого повороту подій, і могла пропустити знову вже за дві хвилини. Фоден і Гюндоган пробили по воротах із вигідних позицій під час однієї атаки, але обидва удари були заблоковані.

У якийсь момент стало зрозуміло, що гравці Реала перестали вірити у власні сили і просто повністю віддали м'яч супернику. Господарі, зі свого боку, насолоджувалися контролем м'яча, розігруючи витончені комбінації. Однак забити третій гол їм ніяк не вдавалося. Не допоміг і зароблений небезпечний штрафний, який міг реалізувати Д. Сілва — іспанець пробив трохи вище воріт. Кінцівка зустрічі видалася заспокійливою, якраз під стать пізньому часу на годиннику. Гравці Сіті неспішно перекочували м'яч в очікуванні фінального свистка, а гості створювали видимість пресингу.

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував мінімальну перемогу "містян".

Манчестер Сіті — Реал 2:1

Голи: Стерлінг, 9, Габріель Жезус, 69 — Бензема, 28

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Фернандіньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родрі (Отаменді, 89), Гюндоган — Стерлінг (Д. Сілва, 81), Фоден (Б. Сілва, 67), Габріель Жезус.

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Мілітан, Менді — Модрич (Вальверде, 83), Каземіро, Кроос — Родріго (Асенсіо, 61), Бензема, Азар (Йович, 83).

Предупредження: Модрич.

Інші поєдинки

26 лютого 2020 року, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ, Реал — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Іско, 60 — Жезус, 78, де Брюйне, 83.

27 липня 2017 року. Лос-Анджелес, Меморіал Колізеум. Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 4:1

Голи: Отаменді, 52, Стерлінг, 59, Стоунз, 67, Браїм Діас, 81 — Оскар Родрігес, 90.

4 травня 2016 року. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу

Реал Мадрид - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Фернандо, 20 (автогол).

26 квітня 2016 року. Манчестер, Етіхад. Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 0:0

24 липня 2015 року. Мульбурн, Мельбурн Крикет Граунд. Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:4

Голи: Туре, 45 (з пенальті) — Бензема, 22, Роналду, 25, Пепе, 44, черишев, 73.

21 листопада 2012. Манчестер, Етіхад. Ліга чемпіонів, груповий етап

Манчестер Сіті — Реал 1:1

Голи: Агуеро, 73 (з пенальті) — Бензема, 10.

18 вересня 2012. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Ліга чемпіонів, груповий етап

Реал Мадрид — Ман Сіті 3:2

Голи: Марсело, 76, Бензема, 87, Роналду, 90 — Джеко, 68, Коларов, 85.