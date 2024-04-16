Гвардіол — про матч з Реалом: Ми зіграємо з королями Ліги чемпіонів

16 квітня 2024

Гвардіол — про матч з Реалом: Ми зіграємо з королями Ліги чемпіонів

Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол — про матч-відповідь ЛЧ з Реалом.

В середу, 17 квітня, Манчестер Сіті прийматиме Реал в другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перед поєдинком один з героїв минулого матчу Йошко Гвардіол заявив, що його команда прагне пройти Реал — як і торік.

"Ми зіграємо з Реалом, королями цього турніру, але якщо ви мене запитаєте, то я відповім, що страху немає. Якщо ти боїшся намагатися і робити щось, то краще дивитись такі матчі по телевізору.

Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Якщо хочеш пройти далі, треба вибити Реал. Якщо хочеш вигравати Лігу чемпіонів, то маєш грати проти найкращих команд", – сказав Гвардіол.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція вже доступна на Football.ua.

Джерело: The Sun

команди
статті на тему:
Шон Дайч, Getty Images 16 квітня 2024 Дайч: Челсі забив шість голів, а Евертон отримав три травми
Льюїс Фергюсон, ФК Болонья 16 квітня 2024 Лідер Болоньї Фергюсон порвав хрести — він пропустить Євро-2024
Коул Палмер, Getty Images 16 квітня 2024 Палмер: Нам потрібно сприймати кожну гру такою, якою вона є
   