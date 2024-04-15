Терзич — перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Атлетіко не прощає помилок

Головний тренер Боруссії Д. Едін Терзич висловився перед матчем з іспанським клубом.

Дортмундська Боруссія прийматиме Атлетіко в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ. Перед грою наставник "джмелів" Едін Терзич поспілкувався з журналістами.

"Атлетіко змусив нас припуститися помилок минулого тижня. Але завтра все буде у наших руках. Тільки від нас залежить, чи вийдемо ми в наступний раунд. Знаємо, що наші суперники дуже досвідчені. Завтра хочемо зіграти краще з перших хвилин.

Атлетіко не прощає помилок. Ми знаємо, чого не має статися з нами завтра. Але набагато важливіше, як ми відреагуємо на поразку у першій грі. Ми готові виправляти помилки.

Алле? У нас є попередній діагноз, згідно з яким рубцева тканина на кісточці знову пошкоджена. Йому потрібен спокій. Він пропустить тиждень, відпочине, потім йому буде поставлено остаточний діагноз", — сказав Терзич на пресконференції.

Матч Боруссія Д — Атлетіко відбудеться 16 квітня, о 22:00.