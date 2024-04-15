Хаві: У нас великі очікування від гри з ПСЖ

Великі очікування завжди йдуть поруч з великими розчаруваннями.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився щодо матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із паризьким ПСЖ. Цитує 44-річного іспанця AS.

"Для всіх нас це може бути великою можливістю. Ми граємо вдома, хоча й не на Камп Ноу.

Луїс Енріке піде на все, він зробить так, щоб його команда пресингувала і чинила тиск на нашу лінію оборони. Він один із найкращих тренерів у світі, і я бачу, яким став ПСЖ під його керівництвом.

У нас великі очікування від цієї гри. Це може бути особливий вечір", — сказав Хаві.

Матч-відповідь між Барселоною та ПСЖ відбудеться 16-го квітня, о 22:00 за київським часом.