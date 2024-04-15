Румуни в Барселоні, нідерландці в Мюнхені та італійці в Манчестері — стали відомі суддівські призначення на другі чвертьфінали Ліги чемпіонів

Посеред звітного тижня відбуватимуться матчі-відповіді чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА.
Відповідно до протоколу, організатори змагань оголосили бригади арбітрів на кожне з чотирьох прийдешніх протистоянь.
Боруссія Д — Атлетіко. Дортмунд, 16 квітня, 22:00
Рефері: Славко Вінчич (усі — Словенія);
Асистенти рефері: Томаж Кланчнік, Андраж Ковачич;
Відеопомічник рефері: Нейц Кайтазович;
Асистент відеопомічника рефері: Раде Обренович;
Четвертий рефері: Матей Юг.
Вінчич перетинався з Боруссією один раз — одна поразка, тоді як Атлетіко за його присутності програвав та вигравав по одному разу й ще двічі грав унічию.
Барселона — ПСЖ. Барселона, 16 квітня, 22:00
Рефері: Іштван Ковач (Румунія);
Асистенти рефері: Василе Флорін Марінеску, Овідіу Артене (Румунія);
Відеопомічник рефері: Марко Фрітц (Німеччина);
Асистент відеопомічника рефері: Бастіан Данкерт (Німеччина);
Четвертий рефері: Гораціу Феснік (Румунія).
Ковач перетинався з Барселоною один раз — одна нічия, тоді як ПСЖ за його присутності програвав та вигравав по одному разу.
Баварія — Арсенал. Мюнхен, 17 квітня, 22:00
Рефері: Данні Маккелі (усі — Нідерланди);
Асистенти рефері: Гессел Стеегстра, Ян де Вріс;
Відеопомічник рефері: Роб Діперінк;
Асистент відеопомічника рефері: Клей Руперті;
Четвертий рефері: Сандер ван дер Ейк.
Маккелі перетинався з Баварією чотири рази — усі перемоги, тоді як Арсенал за його присутності вигравав двічі.
Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Манчестер, 17 квітня, 22:00
Рефері: Даніеле Орсато (усі — Італія);
Асистенти рефері: Чіро Карбоне, Алессандро Джаллатіні;
Відеопомічник рефері: Массіміліано Ірраті;
Асистент відеопомічника рефері: Паоло Валері;
Четвертий рефері: Мауріціо Маріані.
Орсато перетинався з Манчестер Сіті шість разів — 4 перемоги та 2 поразки, тоді як Реал за його присутності вигравав та програвав по чотири рази.