Стрічка новин

12:12

Хакімі та Мукіеле повернулись до заявки ПСЖ на матч відповідь проти Барселони

13:55

Одразу п’ять гравців Барселони перебувають під загрозою дискваліфікації за підсумками матчу-відповіді проти ПСЖ

08:35

Автор єдиного гола Боруссії Д на Метрополітано травмувався перед матчем-відповіддю проти Атлетіко

21:05

Гвардіола — про гру Голанда з Реалом: Позиція нападника є найважчою на полі

17:41

Рафінья визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

20:28

Крістенсен став першим гравцем в історії Барселони, який забив гол у ЛЧ у свій день народження

20:19

Куман: Якщо Барса дістанеться півфіналу Ліги чемпіонів, вони не зіграють з Реалом чи Сіті, а це шанс на фінал

15:41

Атлетіко під керівництвом Сімеоне не програє вдома у плей-оф Ліги чемпіонів

13:50

Сауль досяг чергового видатного показника в історії Атлетіко

13:46

Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів