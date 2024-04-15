Хакімі та Мукіеле повернулись до заявки ПСЖ на матч відповідь проти Барселони

Французький Парі Сен-Жермен проведе другу частину дуелі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти каталонської Барселони на полі суперників.
Перед грою тренерський штаб чемпіонів Ліги 1 на чолі з Луїсом Енріке оголосив заявку з 23 футболістів, які зможуть узяти участь у грі.
Заявка ПСЖ:
Воротарі: Кейлор Навас, Арнау Тенас, Джанлуїджі Доннарумма;
Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Лукас Ернандес, Нуну Мендеш, Норді Мукіеле, Бералдо, Мілан Шкрініар;
Півзахисники: Мануель Угарте, Фабіан Руїс, Данілу Перейра, Вітінья, Лі Кан-Ін, Карлос Солер, Варрен Заїр-Емері;
Нападники: Кіліан Мбаппе, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Марко Асенсіо, Рандаль Коло Муані, Бредлі Баркола.
Зазначимо, що, у порівнянні з першою грою, до вибору тренерського штабу будуть доступні захисники Ашраф Хакімі та Норді Мукіеле.
Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 16 квітня, о 22:00.