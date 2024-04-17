Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 17 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та мадридським Реалом, яке пройде на англійському Етіхад Стедіум.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:3

Минулої неділі Манчестер Сіті отримав справді величезний подарунок у зв'язку з першим своїм лідерством у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги після завершення туру з листопада минулого року, що стало можливим завдяки поразкам відразу двох прямих конкурентів в особі Ліверпуля та лондонського Арсеналу. Як мінімум хороший емоційний буст перед матчем-відповіддю на Етіхаді з мадридським Реалом команда Хосепа Гвардіоли точно отримала, при цьому "містяни" і самі не витратили надто багато сил під час рядової розгромної перемоги над Лутоном у суботу.

Існує думка, що тільки зараз, у найважчий і найважливіший відрізок сезону, Манчестер Сіті лише починає виходити на свій пік у плані фізичної підготовки та рівня футболу, яких ми ще не бачили цього футбольного року від володарів треблу. Найчастіше матчі "містян" проходили за одним сценарієм: перший тайм був нічим непримітним або взагалі провальним, але у другій половині зустрічі колектив Гвардіоли "вмикався" і у більшості випадках без проблем добував потрібний для себе результат. Цілком імовірно, що це початкова ставка Пепа на довгу дистанцію, адже таких феєричних матчів, як тижнем раніше в Мадриді, ми не бачили від Манчестер Сіті цього сезону ні проти Арсеналу, ні проти Ліверпуля. Не можна виключати, що найкращий Сіті цього футбольного року ми ще не бачили. Але й не виключено, що найгірша версія "містян" — це лише питання найближчого часу.

Мадридський Реал – це ще більший феномен європейського футболу загалом, адже які б кадрові проблеми чи травми не були в команді — Анчелотті все одно знайде рішення, яке візуально буде дуже простим, але й настільки ж діючим. Майбутнє чемпіонство "вершкових" в іспанській першості піддається сумнівам лише десь з Барселони, але й ті сумніви мають більше оптимістичний і фантастичний контекст, ніж реальний. Адже справді має статися щось неймовірне, щоб команда Карло Анчелотті раптом упустила своє лідерство в Ла Лізі у заключному відрізку футбольного року. Що зараз цікавить Мадрид найбільше – це улюблений "вухатий" трофей, але вже чвертьфінальна стадія може стати фінальною зупинкою для "королів Ліги чемпіонів". Фінальною може стати і для Ман Сіті... Вибачте, але ми говоримо про чи не найкращі команди світу на даний момент, а перший своєрідний фінал ЛЧ вже відбувся минулого тижня у Мадриді з постійними "американськими гірками" та безліччю гарних голів з обох сторін.

Говорячи про кадрові проблеми, то Реал фактично весь сезон непокоїть центр оборони. Але навіть коли в Анчелотті запитали про дискваліфікацію Орельєна Чуамені після першої зустрічі з Манчестер Сіті, то відповідь від італійського фахівця була вкрай проста та в його стилі: "Нічого страшного, у нас є Начо". На тлі любові Гвардіоли придумати щось нове і дивовижне (при чому не факт, що це "нове" працюватиме), то Анчелотті ніколи не вигадує велосипед, але при цьому, здається, має вирішення будь-якої проблеми на всі випадки життя. Це у футболі і називається битвою стилів. Тому в таких матчах із двома висококласними командами, проте із різною футбольною філософією, неможливо взагалі щось прогнозувати. Факт у тому, що вже за підсумками чвертьфінальній стадії однією дуже сильною командою стане менше в Лізі чемпіонів.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,72, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 5,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40. Шанси "містян" на прохід до наступної стадії — 1,38, а "вершкових" — 3,25.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті: "Ми повинні відчувати цей тиск. Якщо ми зосередимося на виграші минулого року, ми не матимемо потрібного додаткового стимулу. Ми повинні бути голодними, щоб змагатися в цих іграх, нам потрібно принести належну енергію, і нам потрібні наші вболівальники. Іноді нам доведеться страждати, тому що неможливо домінувати протягом 90 хвилин. Ми готові виступати на максимальному рівні".

Карло Анчелотті, головний тренер Реал Мадрид: "Ігри проти Сіті завжди були видовищними, і ця не буде виключенням. Ми повинні робити оцінку, пам’ятаючи про те, що сталося тиждень тому, і вірити в те, що ми робимо сьогодні. Останній матч був близьким, зараз також може статися все, що завгодно. У нас є необхідна якість, щоб створити проблеми".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фоден, Гріліш — Голанд

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго

Не зіграють: ... — Алаба, Куртуа, Чуамені

Під питанням: ... — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:2

ОВЕРТАЙМИ / СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ: РЕАЛ МАДРИД ПРОЙДЕ ДАЛІ