Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.04.2024

17 квітня 2024

Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 17 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та мадридським Реалом, яке пройде на англійському Етіхад Стедіум.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

[1] МАНЧЕСТЕР СІТІ (АНГЛІЯ) — РЕАЛ МАДРИД (ІСПАНІЯ) [3]

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:3

Минулої неділі Манчестер Сіті отримав справді величезний подарунок у зв'язку з першим своїм лідерством у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги після завершення туру з листопада минулого року, що стало можливим завдяки поразкам відразу двох прямих конкурентів в особі Ліверпуля та лондонського Арсеналу. Як мінімум хороший емоційний буст перед матчем-відповіддю на Етіхаді з мадридським Реалом команда Хосепа Гвардіоли точно отримала, при цьому "містяни" і самі не витратили надто багато сил під час рядової розгромної перемоги над Лутоном у суботу.

Існує думка, що тільки зараз, у найважчий і найважливіший відрізок сезону, Манчестер Сіті лише починає виходити на свій пік у плані фізичної підготовки та рівня футболу, яких ми ще не бачили цього футбольного року від володарів треблу. Найчастіше матчі "містян" проходили за одним сценарієм: перший тайм був нічим непримітним або взагалі провальним, але у другій половині зустрічі колектив Гвардіоли "вмикався" і у більшості випадках без проблем добував потрібний для себе результат. Цілком імовірно, що це початкова ставка Пепа на довгу дистанцію, адже таких феєричних матчів, як тижнем раніше в Мадриді, ми не бачили від Манчестер Сіті цього сезону ні проти Арсеналу, ні проти Ліверпуля. Не можна виключати, що найкращий Сіті цього футбольного року ми ще не бачили. Але й не виключено, що найгірша версія "містян" — це лише питання найближчого часу.

Мадридський Реал – це ще більший феномен європейського футболу загалом, адже які б кадрові проблеми чи травми не були в команді — Анчелотті все одно знайде рішення, яке візуально буде дуже простим, але й настільки ж діючим. Майбутнє чемпіонство "вершкових" в іспанській першості піддається сумнівам лише десь з Барселони, але й ті сумніви мають більше оптимістичний і фантастичний контекст, ніж реальний. Адже справді має статися щось неймовірне, щоб команда Карло Анчелотті раптом упустила своє лідерство в Ла Лізі у заключному відрізку футбольного року. Що зараз цікавить Мадрид найбільше – це улюблений "вухатий" трофей, але вже чвертьфінальна стадія може стати фінальною зупинкою для "королів Ліги чемпіонів". Фінальною може стати і для Ман Сіті... Вибачте, але ми говоримо про чи не найкращі команди світу на даний момент, а перший своєрідний фінал ЛЧ вже відбувся минулого тижня у Мадриді з постійними "американськими гірками" та безліччю гарних голів з обох сторін.

Говорячи про кадрові проблеми, то Реал фактично весь сезон непокоїть центр оборони. Але навіть коли в Анчелотті запитали про дискваліфікацію Орельєна Чуамені після першої зустрічі з Манчестер Сіті, то відповідь від італійського фахівця була вкрай проста та в його стилі: "Нічого страшного, у нас є Начо". На тлі любові Гвардіоли придумати щось нове і дивовижне (при чому не факт, що це "нове" працюватиме), то Анчелотті ніколи не вигадує велосипед, але при цьому, здається, має вирішення будь-якої проблеми на всі випадки життя. Це у футболі і називається битвою стилів. Тому в таких матчах із двома висококласними командами, проте із різною футбольною філософією, неможливо взагалі щось прогнозувати. Факт у тому, що вже за підсумками чвертьфінальній стадії однією дуже сильною командою стане менше в Лізі чемпіонів.

Партнер Football.ua, компанія Favbetвважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,72, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 5,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40. Шанси "містян" на прохід до наступної стадії — 1,38, а "вершкових" — 3,25.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті: "Ми повинні відчувати цей тиск. Якщо ми зосередимося на виграші минулого року, ми не матимемо потрібного додаткового стимулу. Ми повинні бути голодними, щоб змагатися в цих іграх, нам потрібно принести належну енергію, і нам потрібні наші вболівальники. Іноді нам доведеться страждати, тому що неможливо домінувати протягом 90 хвилин. Ми готові виступати на максимальному рівні".

Карло Анчелотті, головний тренер Реал Мадрид"Ігри проти Сіті завжди були видовищними, і ця не буде виключенням. Ми повинні робити оцінку, пам’ятаючи про те, що сталося тиждень тому, і вірити в те, що ми робимо сьогодні. Останній матч був близьким, зараз також може статися все, що завгодно. У нас є необхідна якість, щоб створити проблеми".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фоден, Гріліш — Голанд

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго

Не зіграють: ... — Алаба, Куртуа, Чуамені

Під питанням: ... — ...

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