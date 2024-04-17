Баварія — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 17 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом, яке пройде на німецькій Альянц Арені.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:2

Минулої неділі леверкузенський Баєр офіційно підбив межу над невдалим сезоном мюнхенської Баварії у внутрішніх турнірах, вперше у своїй історії вигравши Бундеслігу. Проте, судячи з минулих інтерв'ю поки що поточного головного тренера баварців Томаса Тухеля, "червоні" вже давно змирилися і капітулювали у чемпіонській боротьбі з "фармацевтами". Тобто очевидно, що мюнхенці зробили головний акцент на Лізі чемпіонів, щоб спробувати реабілітуватися перед уболівальниками та врятувати свій сезон. Інших варіантів у них банально не залишилося, враховуючи й те, що Кубок Німеччини Баварія залишила ще на стадії 1/16 фіналу, вилетівши від Саарбрюкена з третього дивізіону.

Головною проблемою Баварії цього сезону була не атака, адже умовний Гаррі Кейн як забивав багато голів в Англії, так і продовжив це робити в Німеччині. Команда Тухеля, м'яко кажучи, не могла похвалитися організованою обороною, зіграністю в цій лінії та правильним вибором позицій у перехідних фазах команди з атаки в оборону. Однак у матчі з Арсеналом мюнхенці напрочуд дуже добре діяли у захисті, із самого початку пожертвувавши задля цього атакуючим потенціалом. Але як вони забили аж два голи "канонірам", у яких наразі одна з найкращих оборон у Європі? Це швидкі та ефективні контратаки за рахунок швидконогих вінгерів, одна з яких, до всього цього, призвела до призначеного пенальті. І ці контратаки були настільки ефективними, що лише двох ударів у першому таймі знадобилося Баварії, щоб забити два голи.

Арсенал, у свою чергу, вважався на папері фаворитом протистояння з "кризовою" Баварією. І в цілому в домашньому матчі на Емірейтс Стедіум підопічні Мікеля Артета мали помітну перевагу по грі. Надмірна агресивність та інтенсивність в атаці в першому таймі навіть після забитого гола мали на меті збільшити перевагу в рахунку, проте це дало зворотний ефект, і змусило тренерський штаб Артети більш холоднокровно підійти до другої половини зустрічі. Благо для "канонірів", у черговий раз спрацював "джокер" Леандро Троссар, але навіть за всієї існуючою переваги Арсеналу в Баварії все одно з'являлися реальні можливості забити за рахунок тих же швидких забігань своїх вінгерів.

Здавалося, що з цим ультрашвидкими контрвипадами Баварії у матчі-відповіді у "канонірів" має бути набагато менше проблем, адже Серж Гнабрі та Кінгслі Коман отримали травми, Альфонсо — дискваліфікацію, а Лерой Сане хоч і має зіграти, але на уколах. Все так, якби не останній виступ Арсеналу проти Астон Вілли, який призвів до першої поразки команди в АПЛ у 2024 році, можливого пошкодження Мартіна Едегора (хоч норвежець і тренувався напередодні зустрічі з Баварією), втрати лідерства в турнірній таблиці чемпіонату та появі питань, щодо рівня кондицій та морального стану "канонірів" напередодні такого важливого виїзного матчу в Мюнхені.

І оцінити останні аспекти ми зможемо безпосередньо тільки в сьогоднішньому поєдинку, причому просто грати краще у футбол може бути недостатньо для лондонців. Сьогодні у Баварії є Альянц Арена і більше досвіду в таких "психологічних" матчах, але в той же час посилити гру в разі чого Тухелю майже ніким, що може змусити його спробувати якнайшвидше "шокувати" суперника, а потім повернутися до організованої гри другим номером. Загалом "каноніри" мають бути до цього готові, якщо знову не впадуть в стан паніки, якщо щось піде не зовсім за планом.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Шанси баварців на прохід до наступної стадії — 1,77, а "канонірів" — 2,09.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Томас Тухель, головний тренер Баварії: "Нам потрібно викластися на всі 100%. Нам потрібна пристрасть і така ж тактична дисципліна, як і в першому матчі. Ми дійсно хочемо виграти цей матч, і надзвичайно важливо, щоб кожен уболівальник прийшов підтримати нас і підштовхнути нас до цього. Нам потрібен додатковий підйом, щоб перемогти Арсенал".

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу : "Що я хочу побачити в середу? Виступ, який виведе нас до півфіналу Ліги чемпіонів. Уся підготовка була спрямована на досягнення цього. Усе, що ми робили протягом десяти місяців і минулого сезону. Завтра у нас є можливість це зробити. Ми можемо виграти, але ми можемо й зазнати невдачі. Ми пройшли неймовірну шлях і зробимо все можливе, щоб спробувати виграти ці трофеї".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Мазрауї — Лаймер, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Не зіграють: Гнабрі, Коман, Альфонсо Девіс, Бої, Марушич, Сарр, Бухманн — Тімбер

Під питанням: ... — Едегор

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