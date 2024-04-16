Барселона — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 16 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між каталонською Барселоною та Парі Сен-Жермен, яке пройде на іспанському Естадіо Олімпіко.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:2

Дуже суперечлива, критикована і, не побоїмося цього слова, провальна перша частина сезону навряд чи давала нам причини думати, що ми побачимо каталонську Барселону в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, причому з дійсно реальними шансами вдруге за останні дев'ять років пробитися в півфінальну стадію. У 2024 році відродження Барси можна вже вважати як факт. Здається, що навіть деякі вболівальники "блаугранас" в один момент дуже хотіли відставки Хаві Ернандеса з посади головного тренера, але тепер вони ж, можливо, разом з керівництвом клубу все-таки сподіваються, що іспанський фахівець зрештою піде проти своїх же слів та змінить рішення на користь продовження своєї роботи у рідному клубі.

Тим не менш, майбутній відхід Хаві зараз не є темою номер один у стані "блаугранас", хоча самого тренера мало не за будь-якої нагоди запитують, чи не змінив він випадково своє рішення. Для цього є об'єктивні та зрозумілі причини, чому думка критиків стосовно Хаві знову розгорнулася в протилежний бік як флюгер. По-перше, Барселона піднялася і закріпилася на другому місці — звичайно, відрив лідируючого мадридського Реала в 8 очок вкрай комфортний і про захист чемпіонського титулу "синьо-гранатовими" всерйоз мови не йдеться, але це вже досягнення на тлі того, що більшу кількість турів каталонці були взагалі четвертими. Друга причина – це, звичайно, плей-оф Ліги чемпіонів. І якщо впевнений прохід кризового Наполі в 1/8 фіналу ще можна було розцінювати як належне, то перемога над ПСЖ у столиці Франції у результативному матчі (3:2) змусила навіть затятих скептиків зараз зовсім по-іншому подивитися на Барсу нинішнього зразка.

Така результативність на Парк де Пренс з боку обох команд тижнем раніше була вельми очікуваною, адже сьогодні в паризькому гранді також функціонує барселонська тренерська школа під чітким керівництвом Луїса Енріке. Звичайно, проблем екскерманичу Барси та збірної Іспанії в дебютному сезоні у французькому клубі уникнути не вдалося. Основний головний біль Енріке як в ігровому (на майбутнє), так і в медійному аспектах — це великий галас і нескінченні питання щодо майбутнього головної зірки команди Кіліана Мбаппе, котрий влітку планує приєднатися до мадридського Реала після завершення контракту з ПСЖ. І дійсно, а що ж ще можна запитати у тренера, команда якого і без того є багаторічною домінуючою силою у внутрішніх турнірах?

Але впевнене перше місце у французькій Лізі 1, вихід у фінал Кубка Франції та тріумф у Суперкубку Франції – це не те, чим можна здивувати керівництво клуба та його вболівальників, якщо ми говоримо про Парі Сен-Жермен. Бажаний "вухатий" трофей Ліги чемпіонів так і залишається поки що нездійсненною мрією парижан і катарських власників — не допомогли свого часу ні Неймар, ні Ібрагімович, ні Мессі, ні будь-яка інша суперзірка, яка заїжджала до Парижа. Мбаппе зараз також буквально за крок від того, щоб залишити свою столицю без виграної Ліги чемпіонів у своєму, швидше за все, останньому сезоні, хоч і відставання ПСЖ у рахунку після програного домашнього матчу складає лише один м'яч.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хаві Ернандеса. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 2,22, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. Шанси "блаугранас" на прохід до наступної стадії — 1,30, а парижан — 3,60.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хаві Ернандес, головний тренер Барселони : "Цей матч — це буде історія про самих гравців, а не про тренерів. Будемо сподіватися, що в них буде величезне натхнення, бо все залежатиме від них. Монжуїк має "палати" увечері, нам потрібна підтримка вболівальників. Будуть важкі моменти, будуть моменти, коли Париж змусить нас страждати. Це не Камп Ноу, але будемо сподіватися, що цей стадіон буде дуже схожий на нього".

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "ПСЖ ніколи не міг пройти в наступний раунд плей-оф після поразки в першому матчі вдома, але це буде день, коли ми це зробимо і пройдемо далі. Ми переконані, що змінимо ситуацію. Ми хочемо зіграти у свою гру з великим задоволенням. Барса може використовувати довгі передачі на Левандовські і створювати тиск на нас. Все залежить від нас — треба виходити і створювати моменти. Я думаю, це буде доволі рівна гра з голами з обох сторін".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Френкі де Йонг, Гюндоган, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола Не зіграють: Бальде, Крістенсен, Серхі Роберто, Гаві — Курзава, Кімпембе, Ріко Під питанням: ... — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА