Автор єдиного гола Боруссії Д на Метрополітано травмувався перед матчем-відповіддю проти Атлетіко

Потенційно велика кадрова втрата для команди Терзича.

Дортмундська Боруссія напередодні виявилась сильнішою за однойменний клуб із Менхенгладбаха в гостьовому дербі в рамках двадцять дев’ятого туру німецької Бундесліги (2:1).

Один навіть у перемозі в меншості для "джмелів" знайшла місце неприємна новина, окрім вилучення Каріма Адеємі в другому таймі.

Ще на самому початку гри, на другій хвилині, в зіткненні з Ніко Елведі івуарійський нападник команди Едіна Терзича Себастьян Алле отримав пошкодження й на 10 хвилині остаточно залишив поле через заміну на Юссуфа Мукоко.

Важливість цієї події полягає в тому, що будь-яка травма фактично викреслює 29-річного виконавця із заявки команди на матч-відповідь проти мадридського Атлетіко в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, що на Метрополітано Боруссія програла з рахунком 1:2, а Алле — той гравець, якому вдалось відзначитись у складі німецької команди.

Це був третій гол Себастьяна в поточній кампанії, у якій він провів 18 матчів та зробив ще один гольовий пас.

Матч Боруссія Д — Атлетіко відбудеться 16 квітня, о 22:00.