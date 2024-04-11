Куман: Якщо Барса дістанеться півфіналу Ліги чемпіонів, вони зіграють не з Реалом чи Сіті, а це шанс на фінал

Легенда Камп Ноу Рональд Куман оцінив шанси Барселони на фінал Ліги чемпіонів.

Колишній тренер Барселони Рональд Куман пояснив, що каталонська команда має шанс на фінал Ліги чемпіонів.

"Вони мають шанси, вони у чвертьфіналі. Якщо вони пройдуть далі, то зіграють з Атлетіко чи Дортмундом, а це не Реал чи Сіті. У такому разі вони матимуть шанс дійти до фіналу. У цьому і полягає принадність футболу: все змінюється за два дні.

Буде ще одна гра, один результат… Футбол – дуже дивна річ. Якщо вони програють наступного тижня, у пресі з'являться інші заголовки. Це лише наступний крок, не більше", – сказав Куман.

Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Барселона на виїзді здолала ПСЖ — 3:2.