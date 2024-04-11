Куман: Якщо Барса дістанеться півфіналу Ліги чемпіонів, вони зіграють не з Реалом чи Сіті, а це шанс на фінал

Колишній тренер Барселони Рональд Куман пояснив, що каталонська команда має шанс на фінал Ліги чемпіонів.
"Вони мають шанси, вони у чвертьфіналі. Якщо вони пройдуть далі, то зіграють з Атлетіко чи Дортмундом, а це не Реал чи Сіті. У такому разі вони матимуть шанс дійти до фіналу. У цьому і полягає принадність футболу: все змінюється за два дні.
Буде ще одна гра, один результат… Футбол – дуже дивна річ. Якщо вони програють наступного тижня, у пресі з'являться інші заголовки. Це лише наступний крок, не більше", – сказав Куман.
Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Барселона на виїзді здолала ПСЖ — 3:2.