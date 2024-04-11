Атлетіко під керівництвом Сімеоне не програє вдома у плей-оф Ліги чемпіонів

"Вісенте Кальдерон" та "Ванда Метрополітано" справжні неприступні фортеці.

В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко на "Ванда Метрополітано" здолав дортмундську Боруссії (2:1). Таким чином "матрацники" під керівництвом Дієго Сімеоне залишаються непереможеним на своєму полі в плей-офф ЛЧ.

Аргентинський фахівець тренує іспанський клуб із 2011 року. За цей час у плей-оф Ліги чемпіонів Атлетіко провів на "Вісенте Кальдерон" та "Ванда Метрополітано" 17 матчів. 11 із них було виграно, ще в 6 зафіксовано нічию. У 12 випадках господарі не пропустили жодного м'яча у власні ворота. Різниця забитих/пропущених — 20:5 на користь мадридського клубу.

Другий матч між Боруссією Д та Атлетіко відбудеться 16-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Спортдир Боруссії Д Себастьян Кель прокоментував гру з Атлетіко.