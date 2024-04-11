Ямал встановив рекорд Ліги чемпіонів

Юнак продовжує дивувати футбольний світ.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал встановив історичне досягнення у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Opta.

За інформацією джерела, вундеркінд "синьо-гранатових", який вийшов у стартовому складі Барси на перший матч Ліги чемпіонів із ПСЖ (3:2), став наймолодшим учасником чвертьфінальних матчів в історії Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів. На момент гри Ламіну було всього 16 років та 272 дні.

Зазначимо, що попередній рекорд належав вінгеру французького Ліона Раяну Шеркі (17 років та 2 дні) і був встановлений у 2020 році.

Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону 41 матч, забив шість голів та віддав сім результативних передач.