Фердінанд: Доннарумма грав так, ніби в нього не 196, а 175 сантіметрів зросту

Італійський голкіпер не вразив у матчі з Барсою.

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд розкритикував гру воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ з Барселоною (2:3).

"Думаю, Доннарумма був не в найкращій формі, він вийшов на матч і зазнав фіаско.

Його зріст - 196 см, але він грав так, немов у ньому всього 175 см зросту. Я не розумію, як він забуває про свою антропометрію, але він був абсолютно не в собі.

Гра на виходах Доннарумми була просто жахливою і це певною мірою вплинуло на остаточний результат", — сказав Фердінанд.