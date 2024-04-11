Джан після поразки від Атлетіко: Результат протистояння ще не вирішений

В Дортмунді буде "спекотно".

Капітан дортмундської Боруссії Емре Джан прокоментував поразку від мадридського Атлетіко (1:2) у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Цитує німця офіційний сайт УЄФА.

"Ми повинні прийняти результат цього матчу. Тут непросто грати — Атлетіко відмінно обороняється. Були відрізки, коли вони повністю переважали нас у єдиноборствах. Тож ми приймаємо цю поразку.

Результат протистояння ще не вирішений. Наші гравці трохи хвилювалися на початку матчу, але після перерви ми були іншою командою. Наші шанси не такі вже й погані", — заявив Джан.