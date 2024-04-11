Куртуа про помилку Луніна: Цей удар був складніше, ніж здається на перший погляд

Бельгієць підтримав свого конкурента.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про помилку свого одноклубника Андрія Луніна під час першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті (3:3). Його слова наводить Defensa Central.

"Цей удар був складніше, ніж здається на перший погляд. Щойно м'яч торкається газону, його вже неможливо зупинити, бо він вже над тобою", — сказав Куртуа.

Нагадаємо, Куртуа продовжує відновлюватися після травми меніска, яку він отримав 19-го березня.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17-го квітня. Гра пройде на "Етіхад Стедіум" в Манчестері. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.