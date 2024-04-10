Лапорта: Я б не проміняв жодного гравця Барселони на гравця ПСЖ

Функціонер дав свій коментар.

Президент Барселони не обміняв би жодного свого гравця на гравця ПСЖ.

"Я бачу, що наші футболісти дуже сконцентровані, дуже мотивовані, дуже згуртовані. Вони усвідомлюють важливість цих чвертьфіналів, розуміють, що означатиме для клубу вихід у півфінал. Я бачу, що вони дійсно дуже згуртовані.

Також бачу, що тренер дуже переконаний у наших можливостях. Гравці вірять у себе, вони вірять у команду, і це змушує нас вірити в них.

Я вірю у своїх гравців. Я один із тих, хто не проміняв би жодного з наших гравців на будь-якого гравця суперника", — сказав Жоан Лапорта клубному ТБ Барселони.

ПСЖ сьогодні прийме Барселону в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів о 22:00.