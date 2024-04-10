Ортега: Матч Реала проти Ман Сіті — це був ранній фінал Ліги чемпіонів

Німецький голкіпер висловився про нічию у матчі проти Реала.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого у наелектризованому матчі (3:3).

Голкіпер "містян" Штефан Ортега поділився враженнями від результату минулого поєдинку на Сантьяго Бернабеу.

"Чи був це ранній фінал Ліги чемпіонів? Думаю, так, якщо подивитися, наскільки успішними були клуби в минулому.

Для нас це результат, з яким ми вже стикалися минулого сезону, тому не були повністю незадоволені ним", — цитує слова Ортеги Sky Germany.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.