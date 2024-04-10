Еберль: Рефері сказав, що не може дати такий пенальті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Спортивний директор Баварії висловився про епізод у чвертьфінальному матчі проти Арсеналу.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграв із мюнхенською Баварією у результативну нічию з рахунком 2:2.

Спортивний директор та член правління баварців Макс Еберль поділився враженнями від результату цього протистояння на Емірейтс Стедіум, зокрема висловившись про епізод із непризначеним пенальті у моменті, коли захисник "канонірів" Габріел взяв у руки м'яч у власному штрафному майданчику.

"Суддя дає свисток, воротар передає м’яч захиснику, який бере його в руки. Це пенальті.

Рефері сказав, що не може дати такий пенальті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Вибачте, але я не винен в цьому, і ви не винні в цьому", — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

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