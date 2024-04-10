Гвардіол: Задоволений своїм першим голом за Манчестер Сіті, особливо проти чудового суперника

Захисник Ман Сіті висловився про нічию з Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого у наелектризованому матчі.

Захисник "містян" Йошко Гвардіол, який відзначився дебютним голом за манкуніанців, поділився враженнями від результату цього протистояння на Сантьяго Бернабеу.

"Яка гра! Для мене це був перший раз, коли я грав тут, на цьому стадіоні, і атмосфера була неймовірною. Звичайно, будемо брати результат і чекати домашньої гри.

Зрештою, це хороший результат. Я задоволений своїм першим голом за Манчестер Сіті, особливо проти чудового суперника", — сказав Гвардіол в коментарі для TNT Sports.

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